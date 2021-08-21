Пушков высмеял предистерическое состояние украинской элиты из-за краха США

Москва, 21 августа. Киев обеспокоен возможным уходом США из Украины по аналогии с Афганистаном. Экс-главы МИД страны Павел Климкин из-за страха «впал в настоящую истерику».

Он заявил, что Украине необходимо тесно сотрудничать с США, чтобы «остановить Россию». Крах Вашингтона в Афганистане может подорвать такое сотрудничество. Сенатор Алексей Пушков в соцсетях отметил, что такое «предистерическое состояние» — обычное дело для украинской элиты.

«Не смущает даже откровенное признание, что без США «новая Украина» — ноль без палочки. Ведь именно это следует из его заявления. Но это все для него неважно. А важно одно: как бы США не бросили Украину! Тогда все пропало... У страхов украинской элиты глаза особенно велики», — добавил сенатор.

Американский пользователь Сети ранее дал Павлу Климкину неожиданный совет. «Победа» над Россией возможна только в случае соблюдения Украиной всех законов.