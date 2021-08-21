Мурашко объяснил причины роста числа инфарктов среди населения России

Москва, 21 августа. Повышение числа инфарктов среди населения страны связано с перенесенным COVID-19. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Такое заявление со стороны доктора медицинских наук последовало после публикации медицинской статистики. Официальный документ указывает, что россияне стали чаще переносить инфаркт миокарда. На фоне этого Мурашко призвал жителей страны пройти углубленную диспансеризацию, передает «Интерфакс».

«Особенно важно проверить свое здоровья гражданам, которые перенесли коронавирус в среднетяжелой и тяжелой формах», — предупредил глава Минздрава.

Недавно Мурашко заявлял, что коронавирусная инфекция в последнее время начала массово распространяться среди детей. По его словам, взрослые должны сделать все необходимое для защиты здоровья подрастающего поколения.