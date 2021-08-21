Здание старейшего ресторана Томска было выставлено на продажу за 49,4 млн рублей

Томск, 21 августа. Построенное в конце XIX века здание на набережной Томска было выставлено на торги за 49,4 млн. рублей. Сейчас в доме располагается ресторан.

Общественное место известно жителям города как «Славянский базар». Площадь объекта составляет более 563 квадратных метров. В продажу также вошел земельный участок размером 0,06 га.

Начало торгов запланировано на 10 сентября. Оператором выступила корпорация ДОМ.РФ. Подача заявок на участие в аукционе завершится 6 сентября.

Осенью также состоится продажа двух месторождений в ЯНАО. Нейтинский и Арктический лицензионные участки будут выставлены на торги 8 сентября.