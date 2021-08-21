«Путь Зеленский один воюет»: большинство украинцев не видят в России врага

Берлин, 21 августа. Жители Германии считают, что Украина зря вооружает флот: рядовые украинцы не хотят воевать против России. Об этом сообщает Der Spiegel.

Издание рассказало немецким читателям, что президент Украины Владимир Зеленский, «вероятно, намеревается перейти в наступление». Так газета интерпретировала заявление главы государства о намерении серьезно довооружить украинский черноморский флот к 2035 году.

Поскольку «украинское судостроение из-за отсутствия заказов находится в плачевном состоянии», Киев покупает списанные корабли у США и Великобритании. Ожидается, что новые суда Украина будет строить в Турции.

Читатели немецкого издания в комментариях на сайте поделились своим видением ситуации. По мнению большинства, никто из жителей Украины не захочет воевать против соседа.

«На Украине та же самая проблема, что и в Афганистане: никто не хочет воевать за погрязший в коррупции, преступный и потерпевший крах режим, при котором богатеют одни олигархи. Большинство украинцев не видят в России врага. Путь Зеленский один воюет», — приводит перевод одного из сообщений «ИноСМИ».

«Разве это не глупость? Неужели глава правительства Украины, находящейся в упадке и в принципе обанкротившейся страны, думает, что может вступить в военный конфликт с Россией? Лучше было бы вложить деньги в инфраструктуру и сферу образования», — считает читатель.

Один из пользователей выразил мнение, что Зеленский ничуть не лучше своего предшественника Петра Порошенко. По его словам, президенту лучше вернуться в свою основную профессию.

Ранее планы Украины создать «большой флот» до 2035 года оценил в беседе с ФАН капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Он напомнил, что за 30 лет независимости киевские власти умудрились уничтожить свои Военно-морские силы. По словам эксперта, для создания мощного флота необходимо иметь много средств, которых у Украины тоже нет. Поэтому в планах Украины приходится глубоко сомневаться, а заявление Зеленского является чисто политическим.