Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 04:58
04:56
Политика
«Путь Зеленский один воюет»: большинство украинцев не видят в России врага
04:51
Общество
Малышева прилетела в затопленный лагерь Анапы для съемок программы «Жить здорово»
04:49
Общество
Бывшее пассажирское депо в Казани было выставлено на торги за 121,3 млн рублей
04:44
Общество
Следствие оправдало убийцу ветерана ВВС в здании Капитолия
04:42
Происшествия
Ребенок и двое взрослых стали жертвами ДТП в Карачаево-Черкесии
04:40
Общество
Насыщенный аромат поможет выбрать вкусные персики
04:39
Общество
Астрологи составили рейтинг самых сексуальных женщин по знаку зодиака
04:37
Наука
Немецкие ученые изобрели батарею с рекордной энергоемкостью
04:31
Общество
Угроза возгорания стала причиной отзыва более 73 тысяч Chevrolet Bolt
04:24
Политика
Business Insider: Байден пережил худшую неделю на посту президента США
Все новости

Малышева прилетела в затопленный лагерь Анапы для съемок программы «Жить здорово»
Общество
Малышева прилетела в затопленный лагерь Анапы для съемок программы «Жить здорово»
«Жить здорово!»  /  Сергей Волков

Анапа, 21 августа. Знаменитый российский врач и телеведущая Елена Малышева решила посетить затопленную Анапу. В городе пройдут съемки программы «Жить здорово».

Доктор медицинских наук решила показать телезрителям работу местных спасателей. Для этого она отправилась в один из детских лагерей города на сутки.

Малышева опубликовала в своем Instagram-аккаунте истории, на которых общается с врио санитарного врача Анапы. В процессе разговора они обсуждали возможные средства дезинфекции зданий после потопа, а также необходимые действия населения для избежания проблем со здоровьем. Телеведущая предупредила, что после затопления домов необходимо избавиться от всех продуктов и мягкой мебели. Такой подход позволит понизить риск заболевания различными инфекциями.

Сильные ливни на территории Краснодарского края не прекращаются уже несколько дней. Из-за этого все службы быстрого реагирования приведены в полную готовность.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Малышева прилетела в затопленный лагерь Анапы для съемок программы «Жить здорово»
малышева съемки анапа
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru