Малышева прилетела в затопленный лагерь Анапы для съемок программы «Жить здорово»

Анапа, 21 августа. Знаменитый российский врач и телеведущая Елена Малышева решила посетить затопленную Анапу. В городе пройдут съемки программы «Жить здорово».

Доктор медицинских наук решила показать телезрителям работу местных спасателей. Для этого она отправилась в один из детских лагерей города на сутки.

Малышева опубликовала в своем Instagram-аккаунте истории, на которых общается с врио санитарного врача Анапы. В процессе разговора они обсуждали возможные средства дезинфекции зданий после потопа, а также необходимые действия населения для избежания проблем со здоровьем. Телеведущая предупредила, что после затопления домов необходимо избавиться от всех продуктов и мягкой мебели. Такой подход позволит понизить риск заболевания различными инфекциями.

Сильные ливни на территории Краснодарского края не прекращаются уже несколько дней. Из-за этого все службы быстрого реагирования приведены в полную готовность.