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Бывшее пассажирское депо в Казани было выставлено на торги за 121,3 млн рублей
Общество
Бывшее пассажирское депо в Казани было выставлено на торги за 121,3 млн рублей
pixabay.com

Казань, 21 августа. Одно из предприятий, когда-то осуществлявшее ремонт городского транспорта, было выставлено на торги в Казани. Бывшее пассажирское вагонное депо продают за 121,3 млн рублей.

Сейчас объект находится между жилыми микрорайонами Займище и Новое Юдино, недалеко от федеральной трассы М-7 «Волга». Владельцем комплекса является АО «Федеральная пассажирская компания».

Площадь здания составляет 11 тысяч квадратных метров. Рядом с ним располагаются три земельных участка, которые включены в право аренды. Продажа предприятия на торгах пройдет 27 августа.

Подобное мероприятие планируют провести представители «Федеральной грузовой компании» (ФГК). Организация собирается выставить на аукцион все свои крытые вагоны в размере пяти тысяч штук.

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казань торги депо
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