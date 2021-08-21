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Следствие оправдало убийцу ветерана ВВС в здании Капитолия
Общество
Следствие оправдало убийцу ветерана ВВС в здании Капитолия
Prt Scr youtube.com

Вашингтон, 21 августа. Внутренне расследование полиции Капитолия признало невиновным правоохранителя, который выстрелом убил ветерана ВВС Эшли Бэббитт во время беспорядков в здании парламента.

Следствие не будет предпринимать никаких дальнейших действий в отношении стрелявшего полицейского. Об этом сказано в тексте опубликованного документа главы подразделения полиции Капитолия.

Американские юстициары также отклонили возбуждение уголовного дела по факту убийства Бэббитт. Ведомство заявило, что для следствия недостаточно оснований, а доказать преступный умысел правоохранителя не представляется возможным.

Ранее в полицию поступил звонок о том, что рядом с библиотекой Конгресса Соединенных Штатов, в столице, был заминирован грузовик. Правоохранители приступили к проверке сообщения.

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