Ребенок и двое взрослых стали жертвами ДТП в Карачаево-Черкесии

Черкесск, 21 августа. Три человека, включая ребенка, погибли в результате ДТП в Карачаево-Черкесии. Еще четыре человека с различными травмами госпитализированы, сообщили в региональном МВД.

Авария произошла на дороге Майкоп — Зеленчукская на 249,4 км. Столкнулись автомобили «УАЗ-Патриот» и Kia Rio. На месте происшествия погибли водитель иномарки и его пассажир. Двоих детей доставили в Зеленчукскую центральную районную больницу. Один ребенок не выжил.

Согласно предварительной информации, водитель Kia Rio ехал со скоростью выше положенной, потерял управление. Автомобиль выбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение, добавили в ведомстве.

Смертельное ДТП произошло на улице Сулимова в Екатеринбурге. Водитель иномарки Renault врезался в стоящий грузовик. По предварительным данным, за рулем находилась женщина, которая отвлеклась во время езды. Среди погибших оказался ее пассажир.