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Насыщенный аромат поможет выбрать вкусные персики

  /   Обновлено: 21 августа 2021 04:40
Общество
Насыщенный аромат поможет выбрать вкусные персики
gastronom.ru

Москва, 21 августа. Распознать вкусные персики можно по их насыщенному аромату. Агроном Владимир Викулов рассказал, на что обращать внимание при выборе фрукта.

Агроном призвал не делить персики на условных «мальчиков» и «девочек», поскольку эти признаки не влияют на вкусовые качества фрукта. Одним из самых вкусных сортов, по мнению Викулова, является «белый лебедь». Однако из-за невзрачного вида многие не берут его во внимание.

«Или другой пример: самые первые персики, которые попадают на наши прилавки, — это сорт «краснощекий». Они яркие, румяные, но этот сорт — не самых лучших вкусовых качеств», — цитирует эксперта радио Sputnik.

Выбор фрукта зависит от предпочтений самого человека. Некоторые любят жесткие и хрустящие плоды, а другие выбирают сочные и тающие во рту персики. При выборе фрукта необходимо обращать внимание на его аромат, так как именно он зачастую является показателем его вкуса.

Желающие похудеть могут использовать персики в качестве альтернативы сладостям и десертам. Три рецепта правильных и сытных завтраков ранее рассказала диетолог Наталья Круглова.

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