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Астрологи составили рейтинг самых сексуальных женщин по знаку зодиака
Общество
Астрологи составили рейтинг самых сексуальных женщин по знаку зодиака
pixabay.com  /  Free-Photos

Москва, 21 августа. Астрологи составили топ-12 дам, имеющих сводить с ума мужскую половину человечества.

На 12-й строчке расположились Девы. Их мысли обычно поглощены более важными делами, чем внешностью. Выглядят они так, будто им совсем не интересен мужской пол, передает Пятый канал.

На 11-м месте — Рыбы, известные тем, что они слишком недоступны. Мужчины часто восхищаются ими, но не могут добиться расположения.

Первую десятку открывают Козероги, которые могут заставить мужчин вести себя по-джентельменски. При виде Рыб они теряют дар речи. Далее следуют Водолеи, предпочитающие, чтобы мужчина ценил их внутренний мир.

Восьмое и седьмое место делят Рак и Телец. Первые много требуют от партнеров: мужчина должен любить их и полностью посвящать все свое время. Вторые часто стесняются проявлять свою сексуальность и подпускают к себе лишь избранных. Шестое место досталось очень милым Весам, которых мужчины так хотят обнять и приласкать.

Первую пятерку открывают страстные Овны. Их взрывной темперамент позволяет без труда овладеть практически любым мужчиной. На четвертом месте рейтинга астрологов — Близнецы, которым нравится «динамить» мужчин. Они привлекают очень много мужского внимания, парни толпами готовы падать к их ногам. Но далеко не всем удастся завладеть вниманием Близнецов.

«Бронза» достается Стрельцам. Этих девушек желают все мужчины. Чтобы завоевать кавалера, этим дамам даже напрягаться не приходится. На втором почетном месте — сексуальные и пленительные Скорпионы. К их ногам готовы падать все, но только не мужчины-Скорпионы.

Первое место досталось Львам, которые никогда не испытывают недостаток мужского внимания. Для этого им даже не надо стараться. Львицы настолько сильно любят себя, что и другие обязаны их тоже полюбить и захотеть.

Ранее астрологи назвали три знака зодиака, из которых получатся идеальные мужья. К примеру, Весы миролюбивы и умеют решать семейные вопросы без скандалов. Они не отличаются импульсивностью и привыкли контролировать свои эмоции. Мудрые Весы выстраивают отношения в семье на принципах равенства и компромиссов.

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