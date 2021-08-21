Немецкие ученые изобрели батарею с рекордной энергоемкостью

Штутгарт, 21 августа. Батарея, состоящая из сплава лития и металла, была изобретена группой ученых из Института Гельмгольца в Баден-Вюртемберге. Она способна хранить в себе рекордное количество энергии.

Опыт немецких ученых показал, что литий-металлические энергоносители гораздо эффективнее чем литий-ионные аналоги. Научные изыскания исследователи опубликовали в материале издания Joule.

Существенным минусом таких аппаратов является недостаточная стабильность. Во время подзарядки в энергоносителе могут возникнуть микроскопические трещины, которые способствуют разрушению структуры батареи. Добавление кобальто-никелевой смеси позволило исследователям решить эту проблему и добиться большего показателя сохранения энергии.

Недавно немецким ученым удалось вырастить аналогичный глазному яблоку орган, используя при этом стволовые клетки. Отмечается, что подобие глаза реагирует на свет.