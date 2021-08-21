Угроза возгорания стала причиной отзыва более 73 тысяч Chevrolet Bolt

Детройт, 21 августа. Американский автопроизводитель General Motors объявил об отзыве более 73 тысяч электрокаров Chevrolet Bolt. Речь идет о машинах, приобретенных в США и Канаде.

Корпорация назвала причину отзывной кампании. Она связана с угрозой возгорания аккумуляторов. Об это сказано на сайте General Motors.

«General Motors добровольно расширяет отзыв электромобилей Chevrolet Bolt, что распространяется на остаток автомобилей 2019 и все автомобили 2020-2022 годов, включая модель Bolt EUV», — отмечено в сообщении.

Автопроизводитель уже оценил предстоящие расходы по замене дефектных аккумуляторов. На эти цели потребуется примерно 1 млрд долларов.

В прошлом году чешская компания Skoda отозвала с российского рынка 54 автомобиля Octavia и три автомобиля Superb. В машинах был выявлен производственный брак.