Business Insider: Байден пережил худшую неделю на посту президента США

Вашингтон, 21 августа. Президент США Джо Байден пережил самую тяжелую неделю на посту президента из-за событий в Афганистане, резкого роста числа заражений COVID-19 и снижения рейтинга одобрения.

Байден вступил на пост американского лидера в конце января этого года. За время своего президентства он сначала располагал к себе население, отменяя некоторые спорные решения своего предшественника Дональда Трампа, но потом стал отталкивать от себя американцев. Жители страны стыдятся хозяина Белого дома, который позволяет себе неосторожные высказывания в адрес мировых лидеров, не может удержаться на ногах в ответственный момент, путает факты, слова и события, буквально засыпая на пресс-конференциях и пресс-подходах. Однако последняя неделя стала самой худшей для Байдена — он подвергся мощной критике не только со стороны своего народа, но и общественных и политических деятелей по всему миру.

Поражение в Афганистане

Как напоминает Business Insider, после решения Байдена вывести американские войска из Афганистана, группировка «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена на территории РФ) без труда вошла в Кабул и захватила все крупные города в течение недели, часто без особых боев. Боевики восстановили контроль над страной всего через несколько дней после того, как американские военные подсчитали, что падение Кабула займет до 90 дней.

В конечном итоге администрация Байдена была вынуждена признать, что она ошиблась, и была застигнута врасплох стремительной скоростью продвижения Талибана, пишет автор материала. За захватом власти талибами последовали ужасающие кадры, в том числе, как афганцы падают с американских военных самолетов, отчаянно пытаясь бежать из страны. США направили в Афганистан 6000 дополнительных военнослужащих для помощи в эвакуации. Это почти в два раза больше, чем их количество в стране, когда Байден объявил о выводе войск.

Video shows a toddler being handed over the Kabul airport wall to US troops.



CNN's @clarissaward describes the chaos and desperation as Afghans head to the airport in Kabul trying to escape. https://t.co/rCKaNNnUn2 pic.twitter.com/6XOBkIgTXm — CNN (@CNN) August 20, 2021

Байден, которому пришлось оправдываться за свое решение, обвинил в сложившейся ситуации афганское правительство и вооруженные силы, несмотря на то, что всего несколько недель назад выразил уверенность в тех же силах. Представители и демократов, и республиканцев критиковали главу Белого дома за то, что тот не предпринял ранее шагов по оказанию помощи афганцам, которые помогали США на протяжении всего конфликта.

Разбушевавшийся коронавирус

В США зафиксировали массовый всплеск случаев заражения COVID-19. Крайне заразный штамм «Дельта плюс» и низкие показатели вакцинации помешали амбициозным планам Байдена по борьбе с вирусом.

«Последние данные, подтверждающие, что мы все еще находимся в пандемии непривитых, — сказал Байден во время выступления в минувшую среду. — Случаи заболевания продолжают расти… Откровенно говоря, это трагедия».

Во время своего выступления президент объявил план, согласно которому каждый полностью вакцинированный взрослый получит повторную прививку через восемь месяцев после второй.

Падение рейтинга

По данным опросов FiveThirtyEight и Real Clear Politics, поскольку администрация борется с кризисами внутри страны и за рубежом, рейтинг одобрения Байдена впервые упал ниже 50%.

По состоянию на пятницу средний рейтинг Байдена FiveThirtyEight снизился до 48,9%, в то время как ранее его рейтинг неодобрения составлял 45%. Аналогичным образом, среднее значение опросов Real Clear Politics в пятницу показало, что рейтинг одобрения президента составил 48,6%, а рейтинг неодобрения — 48,2%. Издание констатирует, что «период медового месяца официально закончился».

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1 Организация запрещена на территории РФ.