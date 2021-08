Business Insider: Байден пережил худшую неделю на посту президента США

Вашингтон, 21 августа. Президент США Джо Байден пережил самую тяжелую неделю на посту президента из-за событий в Афганистане, резкого роста числа заражений COVID-19 и снижения рейтинга одобрения.

Байден вступил на пост американского лидера в конце января этого года. За время своего президентства он сначала располагал к себе население, отменяя некоторые спорные решения своего предшественника Дональда Трампа, но потом стал отталкивать от себя американцев. Жители страны стыдятся хозяина Белого дома, который позволяет себе неосторожные высказывания в адрес мировых лидеров, не может удержаться на ногах в ответственный момент, путает факты, слова и события, буквально засыпая на пресс-конференциях и пресс-подходах. Однако последняя неделя стала самой худшей для Байдена — он подвергся мощной критике не только со стороны своего народа, но и общественных и политических деятелей по всему миру.

Как напоминает Business Insider, после решения Байдена вывести американские войска из Афганистана, группировка «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена на территории РФ) без труда вошла в Кабул и захватила все крупные города в течение недели, часто без особых боев. Боевики восстановили контроль над страной всего через несколько дней после того, как американские военные подсчитали, что падение Кабула займет до 90 дней.

В конечном итоге администрация Байдена была вынуждена признать, что она ошиблась, и была застигнута врасплох стремительной скоростью продвижения Талибана, пишет автор материала. За захватом власти талибами последовали ужасающие кадры, в том числе, как афганцы падают с американских военных самолетов, отчаянно пытаясь бежать из страны. США направили в Афганистан 6000 дополнительных военнослужащих для помощи в эвакуации. Это почти в два раза больше, чем их количество в стране, когда Байден объявил о выводе войск.

