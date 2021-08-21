Страшное ДТП под Псковом унесло жизни троих человек

Псков, 21 августа. В ночь на 21 августа на трассе Петербург — Невель произошло ДТП. Врезавшаяся в фуру иномарка принадлежала водителю из Ленобласти.

По предварительным данным, автомобиль KIA под управлением автолюбителя из Ленинградской области на полном ходу врезался в фуру Volvo. Водитель выехал на встречную полосу. Об этом передает Пятый канал.

В результате лобового столкновения легковушка загорелась. Пассажиры и водитель погибли на месте происшествия. Детали аварии выясняют следователи и автоинспекторы.

Другая смертельная авария произошла в Екатеринбурге. Владелец иномарки допустил столкновение с грузовиком.