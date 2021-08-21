Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 04:56
04:56
Политика
«Путь Зеленский один воюет»: большинство украинцев не видят в России врага
04:51
Общество
Малышева прилетела в затопленный лагерь Анапы для съемок программы «Жить здорово»
04:49
Общество
Бывшее пассажирское депо в Казани было выставлено на торги за 121,3 млн рублей
04:44
Общество
Следствие оправдало убийцу ветерана ВВС в здании Капитолия
04:42
Происшествия
Ребенок и двое взрослых стали жертвами ДТП в Карачаево-Черкесии
04:40
Общество
Насыщенный аромат поможет выбрать вкусные персики
04:39
Общество
Астрологи составили рейтинг самых сексуальных женщин по знаку зодиака
04:37
Наука
Немецкие ученые изобрели батарею с рекордной энергоемкостью
04:31
Общество
Угроза возгорания стала причиной отзыва более 73 тысяч Chevrolet Bolt
04:24
Политика
Business Insider: Байден пережил худшую неделю на посту президента США
Все новости

Страшное ДТП под Псковом унесло жизни троих человек
Происшествия
Страшное ДТП под Псковом унесло жизни троих человек
Пресс-служба правительства Севастополя

Псков, 21 августа. В ночь на 21 августа на трассе Петербург — Невель произошло ДТП. Врезавшаяся в фуру иномарка принадлежала водителю из Ленобласти.

По предварительным данным, автомобиль KIA под управлением автолюбителя из Ленинградской области на полном ходу врезался в фуру Volvo. Водитель выехал на встречную полосу. Об этом передает Пятый канал.

В результате лобового столкновения легковушка загорелась. Пассажиры и водитель погибли на месте происшествия. Детали аварии выясняют следователи и автоинспекторы.

Другая смертельная авария произошла в Екатеринбурге. Владелец иномарки допустил столкновение с грузовиком.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Страшное ДТП под Псковом унесло жизни троих человек
дтп происшествие смерть
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru