Tesla провела исследование об экономичности электрокаров и машин с ДВС

Пало-Альто, 21 августа. Компания Tesla исследовала экономичность электрокаров и обычных машин с ДВС. По результатам сравнения трех машин определился победитель, расходы на которого будут минимальными.

Объектами исследования стали Tesla Model 3 Standard Range Plus, Toyota Camry и BMW 3-Series. В опыте учитывались траты на обслуживание, страховку, топливо, бралась во внимание и стоимость автомобиля.

Наиболее экономичным стал седан Toyota Camry. Траты на одну милю за пять лет составляют всего 37 рублей. Второе место занял электрокар Tesla Model 3. Расходы на одну милю в этой машине обойдутся в 40 рублей. Учитывать стоит и то, что после 60 тысяч миль авто по экономичности выходит на уровень лидера топа, а позже и вовсе опережает его.

«Эксплуатационные расходы на весь срок службы электромобилей ниже, чем у автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, из-за более низких затрат на техническое обслуживание и дешевой электроэнергии, а остаточная стоимость подержанных автомобилей Tesla остается исключительно высокой», — пояснили в Tesla.

Замыкает топ BMW 3-Series немецкого производителя. Одна миля на нем будет стоить владельцу 60 рублей.

В своих разработках американская компания продвигается все дальше. Недавно Tesla анонсировала прототип человекоподобного робота.