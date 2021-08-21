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СК показал видео с потерявшейся в смоленском лесу полуторагодовалой девочкой
Происшествия
СК показал видео с потерявшейся в смоленском лесу полуторагодовалой девочкой
pixabay.com

Смоленск, 21 августа. Полуторагодовалая девочка провела четыре дня в лесу под Смоленском. Все это время ребенок находился без еды и воды.

После активных поисков девочку удалось найти. На кадрах, представленных Следственным комитетом России, запечатлено, как ребенка передают матери. Женщину и малышку сажают в карету скорой помощи, врачи дают девочке кашу и воду.

Сигнал об исчезновении несовершеннолетней поступил в следственные органы в минувший вторник. Ребенок пропал из своего дома, расположенного в Шелуковом урочище Темкинского района Смоленской области. Ежедневно поисками девочки занимались около 400 человек, ее удалось найти в лесном массиве в четырех километрах от дома. Ребенку диагностировали истощение, ее сильно покусали насекомые. Состояние малышки оценивается как средней степени тяжести.

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видео ск россии смоленская область
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