Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 04:56
04:56
Политика
«Путь Зеленский один воюет»: большинство украинцев не видят в России врага
04:51
Общество
Малышева прилетела в затопленный лагерь Анапы для съемок программы «Жить здорово»
04:49
Общество
Бывшее пассажирское депо в Казани было выставлено на торги за 121,3 млн рублей
04:44
Общество
Следствие оправдало убийцу ветерана ВВС в здании Капитолия
04:42
Происшествия
Ребенок и двое взрослых стали жертвами ДТП в Карачаево-Черкесии
04:40
Общество
Насыщенный аромат поможет выбрать вкусные персики
04:39
Общество
Астрологи составили рейтинг самых сексуальных женщин по знаку зодиака
04:37
Наука
Немецкие ученые изобрели батарею с рекордной энергоемкостью
04:31
Общество
Угроза возгорания стала причиной отзыва более 73 тысяч Chevrolet Bolt
04:24
Политика
Business Insider: Байден пережил худшую неделю на посту президента США
Все новости

Суд вынес решение о разводе четы основателей 2ГИС
Общество
Суд вынес решение о разводе четы основателей 2ГИС
freepik.com  /  freepik

Горно-Алтайск, 21 августа. Создатели крупнейшего в России картографического сервиса Марина и Александр Сысоевы развелись. Суд Республики Алтай вынес решение 13 августа.

Иск подала Сысоева к мужу. Известно, что супруги уже давно не проживают в одном доме, не ведут совместные дела, что указывает на прекращение семейных отношений. Адвокат бизнесвумен подчеркивает, что при таких условиях сохранение брака не имеет смысла, а вопросы по разделу имущества должны быть решены в соответствии с законодательством.

Год назад компания 2ГИС продала акции Сбербанку. На тот момент сервис оценили в 14,3 миллиарда рублей. Основатели оставили за собой 25% акций.

Также недавно развелся со своей супругой основатель компании Microsoft Билл Гейтс. После бракоразводного процесса миллиардер сдал позиции и опустился на пятое место рейтинга богатейших людей от Forbes.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Суд вынес решение о разводе четы основателей 2ГИС
развод 2гис сысоевы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru