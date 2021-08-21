Суд вынес решение о разводе четы основателей 2ГИС

Горно-Алтайск, 21 августа. Создатели крупнейшего в России картографического сервиса Марина и Александр Сысоевы развелись. Суд Республики Алтай вынес решение 13 августа.

Иск подала Сысоева к мужу. Известно, что супруги уже давно не проживают в одном доме, не ведут совместные дела, что указывает на прекращение семейных отношений. Адвокат бизнесвумен подчеркивает, что при таких условиях сохранение брака не имеет смысла, а вопросы по разделу имущества должны быть решены в соответствии с законодательством.

Год назад компания 2ГИС продала акции Сбербанку. На тот момент сервис оценили в 14,3 миллиарда рублей. Основатели оставили за собой 25% акций.

Также недавно развелся со своей супругой основатель компании Microsoft Билл Гейтс. После бракоразводного процесса миллиардер сдал позиции и опустился на пятое место рейтинга богатейших людей от Forbes.