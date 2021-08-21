Сипинговые смеси могут вернуть аппетит после COVID-19

Москва, 21 августа. Людям, перенесшим COVID-19 и страдающим отсутствием аппетита, следует употреблять сипинговые смеси. Их стоит включать в рацион небольшими порциями.

Специальные смеси пьются несколько раз в день, объяснила эксперт центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова. Многие пациенты сразу после COVID-19 не могут вернуться к привычной пище, поэтому первое время следует поддержать организм специальными средствами, передает РИА Новости.

«...это специальные сбалансированные питательные смеси, расфасованные небольшими порциями, которые пьют через трубочку или маленькими глотками несколько раз в день. Таким образом человек сможет поддержать необходимый энергетический баланс», — пояснила Провоторова.

Она ранее перечислила продукты, которые помогают восстановить организм после COVID-19. В рационе выздоравливающего человека должны быть булгур, перловка, рис, гречка, овсянка, чечевица, свежие овощи, фрукты, ягоды и рыба.