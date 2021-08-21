Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 04:56
04:56
Политика
«Путь Зеленский один воюет»: большинство украинцев не видят в России врага
04:51
Общество
Малышева прилетела в затопленный лагерь Анапы для съемок программы «Жить здорово»
04:49
Общество
Бывшее пассажирское депо в Казани было выставлено на торги за 121,3 млн рублей
04:44
Общество
Следствие оправдало убийцу ветерана ВВС в здании Капитолия
04:42
Происшествия
Ребенок и двое взрослых стали жертвами ДТП в Карачаево-Черкесии
04:40
Общество
Насыщенный аромат поможет выбрать вкусные персики
04:39
Общество
Астрологи составили рейтинг самых сексуальных женщин по знаку зодиака
04:37
Наука
Немецкие ученые изобрели батарею с рекордной энергоемкостью
04:31
Общество
Угроза возгорания стала причиной отзыва более 73 тысяч Chevrolet Bolt
04:24
Политика
Business Insider: Байден пережил худшую неделю на посту президента США
Все новости

Сипинговые смеси могут вернуть аппетит после COVID-19

  /   Обновлено: 21 августа 2021 03:34
Общество
Сипинговые смеси могут вернуть аппетит после COVID-19
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 21 августа. Людям, перенесшим COVID-19 и страдающим отсутствием аппетита, следует употреблять сипинговые смеси. Их стоит включать в рацион небольшими порциями.

Специальные смеси пьются несколько раз в день, объяснила эксперт центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова. Многие пациенты сразу после COVID-19 не могут вернуться к привычной пище, поэтому первое время следует поддержать организм специальными средствами, передает РИА Новости.

«...это специальные сбалансированные питательные смеси, расфасованные небольшими порциями, которые пьют через трубочку или маленькими глотками несколько раз в день. Таким образом человек сможет поддержать необходимый энергетический баланс», — пояснила Провоторова.

Она ранее перечислила продукты, которые помогают восстановить организм после COVID-19. В рационе выздоравливающего человека должны быть булгур, перловка, рис, гречка, овсянка, чечевица, свежие овощи, фрукты, ягоды и рыба.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Сипинговые смеси могут вернуть аппетит после COVID-19
аппетит коронавирус смеси
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru