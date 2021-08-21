Жители Ноябрьска попросили губернатора ЯНАО реконструировать санаторий

Ноябрьск, 21 августа. Центр реабилитации может появиться на месте бывшего санатория «Озерный» в Ноябрьске в ближайшем будущем. Об этом местным жителям сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Санаторий «Озерный» был закрыт летом 2016 года. Вопрос о его перепрофилировании рассматривался несколько лет назад. Из-за несоответствия здания современным требованиям этот процесс затянулся.

Жители Ноябрьска попросили Артюхова решить вопрос с санаторием на встрече в четверг, 19 августа. Губернатор, по данным «Ямал-Медиа», откликнулся на их просьбы.

«Каждый раз, когда мы влезаем в старые здания, выходит долго и дорого. Но тут — место намоленное, решим. Проект, я надеюсь, выйдет в назначенный срок, и мы создадим там центр реабилитации», — пообещал глава региона.

О стремлении Артюхова решать проблемы жителей Ямала недавно высказался руководитель Центра общественно-политических проектов Константин Листратов. Он назвал стиль руководства главы ЯНАО образцовым.