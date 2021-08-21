Карнавал в Рио-де-Жанейро продлится больше месяца

Рио-Де-Жанейро, 21 августа. Уличный карнавал в следующем году в Рио-де-Жанейро будет проходить с 27 января до 6 марта. Об этом рассказала муниципальная компания развития туризма Riotur («Риотур»).

Организаторы запланировали около 500 праздничных карнавалов и парадных шествий. На организацию мероприятий понадобится приблизительно 650 тысяч долларов, которые поступят не из бюджета.

Правительство города объявило конкурс с максимальной отсрочкой для того, чтобы карнавалы прошли на наивысшем уровне. Также планируется запуск мобильной утилиты, в которой будет содержаться расписание всех мероприятий.

Подготовка к праздничным карнавалам разворачивается на фоне политических волнений в стране. Недавно сподвижники бразильского главы Жаира Болсонару начали протестные акции. Главным требованием бастующих стало требование преобразовать механизм электронного голосования.