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Авербух сообщил, когда заберет Арзамасову с сыном из роддома

  /   Обновлено: 21 августа 2021 02:38
Шоу-бизнес
Авербух сообщил, когда заберет Арзамасову с сыном из роддома
Prt Scr instagram.com  /  @liza_arzamasova

Москва, 21 августа. Фигурист Илья Авербух планирует забрать молодую жену и новорожденного сына из роддома по возвращении из Нижнего Новгорода, где он занимается подготовкой гала-концерта.

Спортсмен улетел из Москвы сразу же после родов 26-летней актрисы Елизаветы Арзамасовой, которая подарила 47-летнему Илье Авербуху второго сына. Продюсер и хореограф в фигурном катании работает над шоу в честь 800-летия Нижнего Новгорода.

«Заберу Лизу из роддома, как только вернусь из Нижнего Новгорода», — сообщил StarHit Авербух.

Звездная пара продолжает принимать поздравления от коллег и поклонников. Родители поделились новостью о прибавлении в семье в соцсетях и уже по традиции подписали совместный снимок с сыном одинаковой фразой. Имя малышу пока не дали, актриса сообщила, что этот вопрос пока обдумывается.

Ранее стало известно, что Елизавета Арзамасова рожала в одной из лучших клиник в стране. Илья Авербух выложил около 1,3 миллиона рублей, чтобы важный момент в жизни любимой жены прошел максимально комфортно и безопасно.

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