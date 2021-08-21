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Вера Сотникова рассказала об инопланетянах, сбежавших с Земли из-за COVID-19
Шоу-бизнес
Вера Сотникова рассказала об инопланетянах, сбежавших с Земли из-за COVID-19
instagram.com  /  @sotnikova4141

Москва, 21 августа. Пандемия коронавируса настолько опасна, что планету Земля еще в мае прошлого года покинули инопланетяне. Такую теорию высказала актриса Вера Сотникова.

Гости программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» обсуждали болезнь и выздоровление певицы МакSим, которая поле долгой комы наконец-то смогла вернуться домой. В связи с этим беседа переключилась на пандемию коронавируса и вакцинацию.

Сотникова уверена, что необходимо «объявить вселенскую мобилизацию», потому что из-за мутаций вируса планете «грядет полный кирдык». По ее словам, люди даже не представляют, насколько тяжелая сейчас ситуация, ведь покинуть Землю пришлось даже инопланетянам. Актриса уточнила, что лично с пришельцами не встречалась, но ознакомилась с некоторыми данными, которые свидетельствуют о том, что те были на Земле.

«Не знаю, каким образом была сделана съемка с МКС. Но 18 мая 2020 года произошла массовая эвакуация инопланетян с нашей планеты. Либо они сами боятся этого вируса, либо знают, что он будет мутировать, и понимают: нашей цивилизации пришел кирдык», — подчеркнула Сотникова, добавив, что спасти нашу планету может только всеобщая вакцинация.

Отметим, Сотникова не единственный представитель шоу-бизнеса, кто верит в инопланетян. В 2019 году певица Катя Лель ошарашила фанатов признанием, что в юности ее похитили инопланетяне. После этого над звездой начали откровенно потешаться, однако она не сдается и активно рассказывает об НЛО.

Недавно исполнительница хита «Муси-пуси» заявила, что инопланетяне появятся на Земле уже к 2030 году. Она с нетерпением ждет прихода новой расы, ведь иначе наша планета «себя самоизолирует» и не сможет перейти на новый этап развития.

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Все новости / Шоу-бизнес / Вера Сотникова рассказала об инопланетянах, сбежавших с Земли из-за COVID-19
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