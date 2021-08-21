Сергей Нетесов спрогнозировал падение смертности от COVID-19 в России

Москва, 21 августа. Смертность от коронавируса в России составляет 800 человек в день. О том, когда она пойдет на спад, рассказал доктор биологических наук Сергей Нетесов.

Вторая половина лета существенно увеличила число смертельных исходов от COVID-19 в России. К основным причинам относится жаркая погода, считает Сергей Нетесов, пишет радио Sputnik.

«Я сам лежал в больнице при жаре 32 градуса без кондиционера. Очень тяжело, когда температура в помещении далеко выше комфортных 22-23 градусов и когда у вас как у пациента температура под 38. Так что я лично уверен, что температура в помещении может вносить существенный вклад в увеличенную смертность», — заявил ученый.

Вторая причина рекордной смертности — штамм коронавируса «Дельта». Большинство регионов России уже ощутили спад температур, за которым последовал и спад числа летальных исходов. Кривая смертности в скором времени должна пойти вниз, уверен Сергей Нетесов.

Однако остается не до конца понятно, от чего зависит тяжесть побочных эффектов после вакцинации. Ученые полагают, что на них влияют сила иммунитета организма и генетика человека.