Минтруд расширил права отцов на получение маткапитала

Москва, 21 августа. Право на маткапитал теперь имеют отцы детей, рожденных суррогатными матерями, чьи жены являются усыновителями этих детей, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.

Правила получения маткапитала в ведомстве уточнили по решению Конституционного суда. Новые поправки позволили получать господдержку «в том случае, если отец был единственным родителем ребенка, рожденного суррогатной матерью, а его супруга выступает усыновителем».

До этого на выплату от государства могли претендовать только россияне, воспитывающие рожденных суррогатной материю детей, если они оба являются родителями. То есть, если родителем числился только отец ребенка, а супруга его усыновляла, получить материнский капитал было нельзя. Конституционный суд не согласился с таким положением дел и вынес решение, что «и в таком случае семьи должны иметь право на материнский капитал».

«С учетом этой позиции Минтрудом России были разработаны изменения в федеральное законодательство, которые позволят семьям, где мужчина являлся единственным родителем второго ребенка, рожденного после 1 января 2007 года, а также первого ребёнка, рожденного после 1 января 2020 года суррогатной матерью, а супруга — усыновила ребенка, получать материнский капитал», — сообщили в ведомстве.

В этом году размер материнского капитала вырос на 3,7% и составил 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей — на второго. Для оформления сертификата одиноким отцам нужно обращаться в Пенсионный фонд России. С 1 января 2020 года маткапитал выдается в России при рождении первого ребенка.

В ПФР ранее сообщили, что сумма выплаты в ближайшие годы вырастет в соответствии с параметрами бюджета. Ожидается, что в следующем году сумма материнского капитала при рождении первого ребенка должна составить 503 237 рублей, а при рождении второго — 665 009 рублей. В 2023 году - 523 366 и 691 609 рублей соответственно.