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Журналист Трахтенберг примет участие в подготовке к 100-летию «Спартака»

  /   Обновлено: 21 августа 2021 02:08
Спорт
Журналист Трахтенберг примет участие в подготовке к 100-летию «Спартака»
pixabay.com  /  jorono

Москва, 21 августа. Известный российский журналист Леонид Трахтенберг, возглавлявший пресс-службу «Спартака» до 2019 года, примет участие в подготовке к празднованию 100-летия красно-белых.

Корреспондент приехал в Тулу, где столичная команда проведет матч Российской Премьер-лиги против местного «Арсенала». Встреча начнется в 16:00 по московскому времени.

«Леонид Федорович Трахтенберг лучше многих других знает спартаковскую историю. Его опыт, несомненно, пригодится в подготовке мероприятий по празднованию 100-летия клуба», — заявил руководитель пресс-службы «Спартака» в интервью РИА Новости.

«Спартак» был основан 18 апреля 1922 года. Трахтенберг занимал должность директора департамента по связям с общественностью красно-белых с 13 июля 2016 года по 3 марта 2019.

Недавно стало известно, что форвард красно-белых Александр Соболев не попал в заявку сборной России на ближайшие матчи. Такое решение наставника национальной команды Валерия Карпина подверг критике первый тренер футболиста Александр Горбунов.

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спартак юбилей леонид трахтенберг
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