Состояние найденной под Смоленском девочки оценивается как средней степени тяжести

Смоленск, 21 августа. Медики наблюдают за самочувствием малышки, которую нашли в лесу Смоленской области. Сейчас ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Годовалого ребенка госпитализировали в Смоленскую областную детскую клиническую больницу. За ней наблюдают врачи-реаниматологи и педиатры. Медики проведут весь комплекс обследований, рассказали в пресс-службе администрации региона.

«Ее состояние оценивается специалистами как средней степени тяжести. Состояние девочки находится на контроле лично у губернатора», — отметили в пресс-службе.

Девочка пропала 17 августа в Шелуковом урочище. Ее удалось найти волонтерами спустя четверо суток поисков. По словам начальника пресс-службы МВД по Смоленской области Натальи Гуреевой, ребенка обнаружили в трех километрах от дома.