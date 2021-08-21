Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 03:26
03:10
Общество
Гинцбург рекомендовал российским студентам привиться от COVID-19
03:00
Происшествия
Складское помещение со спиртным загорелось в Новой Москве
02:57
Общество
Жители Ноябрьска попросили губернатора ЯНАО реконструировать санаторий
02:50
Общество
«Город подготовлен»: Солонников оценил возможности вакцинации в Петербурге
02:48
Общество
Карнавал в Рио-де-Жанейро продлится больше месяца
02:38
Шоу-бизнес
Авербух сообщил, когда заберет Арзамасову с сыном из роддома
02:34
Шоу-бизнес
Вера Сотникова рассказала об инопланетянах, сбежавших с Земли из-за COVID-19
02:32
Общество
Сергей Нетесов спрогнозировал падение смертности от COVID-19 в России
02:31
Экономика
Минтруд расширил права отцов на получение маткапитала
02:08
Спорт
Журналист Трахтенберг примет участие в подготовке к 100-летию «Спартака»
Все новости

Состояние найденной под Смоленском девочки оценивается как средней степени тяжести
Происшествия
Состояние найденной под Смоленском девочки оценивается как средней степени тяжести
pixabay.com

Смоленск, 21 августа. Медики наблюдают за самочувствием малышки, которую нашли в лесу Смоленской области. Сейчас ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Годовалого ребенка госпитализировали в Смоленскую областную детскую клиническую больницу. За ней наблюдают врачи-реаниматологи и педиатры. Медики проведут весь комплекс обследований, рассказали в пресс-службе администрации региона.

«Ее состояние оценивается специалистами как средней степени тяжести. Состояние девочки находится на контроле лично у губернатора», — отметили в пресс-службе.

Девочка пропала 17 августа в Шелуковом урочище. Ее удалось найти волонтерами спустя четверо суток поисков. По словам начальника пресс-службы МВД по Смоленской области Натальи Гуреевой, ребенка обнаружили в трех километрах от дома.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Состояние найденной под Смоленском девочки оценивается как средней степени тяжести
ребенок здоровье поиск
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru