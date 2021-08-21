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Пушков объяснил, почему санкции США против «СП-2» никого не удивили
Политика
Пушков объяснил, почему санкции США против «СП-2» никого не удивили
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 21 августа. Новые санкции США против «СП-2» не вызывают удивления, поскольку Вашингтон не стремится наладить отношения с Россией, заявил сенатор Алексей Пушков.

Вашингтон в пятницу обновил санкционный список в отношении участников проекта «Северный поток — 2» и ввел ограничения в отношении страховой фирмы «Константа», компании «Нобилити» и двух судов снабжения «Остап Шеремета» и «Иван Сидоренко». Таким образом под санкциями CША из-за участия в строительстве газопровода находятся 23 физических и юридических лица.

Комментируя решение Вашингтона на своей странице в Facebook, посол РФ в США Анатолий Антонов подчеркнул, что администрация президента Джо Байдена продолжает следовать курсу на подрыв отношений с Россией. Антироссийские действия Вашингтона, по его словам, показывают, что у него нет воли к воплощению в жизнь того, о чем договорились главы государств Владимир Путин и Байден в Женеве.

В своем Telegram-канале председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков добавил, что на саммите в Женеве «США интересовали в основном контроль над конфронтацией, чтобы она не вышла за определенные рамки».

«Они не ставят перед собой задачу нормализации отношений с Россией. Поэтому нынешнее поведение администрации Байдена удивления не вызывает», — подчеркнул сенатор.

Несмотря на постоянные попытки США остановить реализацию проекта, строительство газопровода близится к завершению. Информацию об этом в пятницу подтвердил Владимир Путин. По словам главы государства, до завершения работ осталось только 15 километров морской части.

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Все новости / Политика / Пушков объяснил, почему санкции США против «СП-2» никого не удивили
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