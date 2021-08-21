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Надпись на футболке Бузовой стала поводом для новой шутки Губерниева

  /   Обновлено: 21 августа 2021 01:59
Шоу-бизнес
Надпись на футболке Бузовой стала поводом для новой шутки Губерниева
instagram.com  /  @guberniev_dmitry / @buzova86

Москва, 21 августа. Ольга Бузова появилась на репетиции своего выступления на конкурсе «Новая волна» в футболе с провокационной надписью. Телекомментатор Дмитрий Губерниев высмеял певицу за это.

Надпись «Где мой коньяк» на футболке Бузовой напомнила о недавнем конфликте, который произошел между спортивным комментатором и артисткой во время чемпионата Европы по футболу. Тогда в ходе перепалки Губерниев поинтересовался у певицы, перестала ли она пить коньяк по утрам. Та в ответ не смогла совладать с эмоциями, расплакалась и долго не могла успокоиться.

«Я так и не понял, перестала или не перестала?» — задался вопросом телекомментатор в своем Telegram-канале, отреагировав на надпись на футболке.

О взаимоотношениях Бузовой с алкоголем ранее рассказала светская львица, экс-участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня. Певица, по словам Бони, призналась ей, что никогда не пьет перед концертом, но может сделать это после своего выступления.

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губерниев бузова футболка
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