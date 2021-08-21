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Юрист Данилов рассказал о подводных камнях при оформлении кредитного договора
Общество
Юрист Данилов рассказал о подводных камнях при оформлении кредитного договора
pexels.com  /  Pexels

Москва, 21 августа. Зачастую при заключении кредитного договора банки включают в него невыгодные для граждан условия. О том, как их обнаружить, рассказал юрист и адвокат Кирилл Данилов.

Нередко лишние «галочки» могут даже противоречить законодательству России. Одним из наиболее часто включаемых в кредитный договор условием является необходимость заключения страхования, сообщает Данилов.

«Вместе с тем, ни гражданским законодательством, ни Федеральным законом № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» не установлено обязательное страхование в случае заключения договора потребительского кредита», — предупреждает юрист.

Подобные нарушения подлежат рассмотрению в судебном порядке. Также незаконным действием со стороны банка является включение дополнительной комиссии наряду с процентами за пользование кредитом и подписка на СМС-рассылку его услуг.

Остаться обманутым можно не только при оформлении кредитного договора. Эксперт по безопасности передает, что телефонные мошенники выбирают время для атаки, когда потенциальная жертва расслаблена или чем-то занята.

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мошенники банки кредиты
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