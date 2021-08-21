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Потенциально опасный астероид пройдет на минимальном расстоянии от Земли
Технологии
Потенциально опасный астероид пройдет на минимальном расстоянии от Земли
maxpixel.net

Вашингтон, 21 августа. Относящийся к потенциально опасному классу астероид приблизится к Земле на минимальное расстояние, сообщает подразделение NASA.

Небесное тело имеет наименование 2016 AJ193, 21 августа оно приблизится к Земле на расстояние около 3,4 миллиона километров. По данным организации, наиболее близок к нашей планете астероид будет в 18:10 по московскому времени. Скорость его достигает 26 км/с, а размер составляет от 400 до 1300 метров.

Несмотря на свою принадлежность к классу потенциально опасных, астероид для Земли угрозы не представляет. В NASA отметили, что ранее на более близком к планете расстоянии пролетали и другие небесные тела. Стоит брать во внимание и тот факт, что даже Луна расположена всего лишь в 380 тысячах километров от Земли.

Американская организация сообщала и о другом астероиде, которому предстоит пролететь мимо нашей планеты. Вероятность столкновения с ним составляет 1 к 1750, по данным специалистов.

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космос астероид nasa
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