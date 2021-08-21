Установлена личность открывшего стрельбу мужчины в Смоленской области

Ельня, 21 августа. Мужчиной, который ранил из ружья своего соседа в городе Ельня, является 60-летний местный житель Владимир Демидов. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Следствием установлено, что нетрезвый мужчина во время бытового конфликта схватился за ружье и несколько раз выстрелил в своего соседа. Потерпевший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Сотрудники Росгвардии совместно с местной полицией и бойцами СОБРа задержали стрелка. Сейчас он дает показания в дежурной части городе Ельня.