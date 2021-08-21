Китайцы выставили на посмешище хвастливые заявления США о «непотопляемом авианосце»

Пекин, 21 августа. Хвастовство США о непотопляемости авианосца Gerald R. Ford выглядит смехотворным на фоне достижений России и Китая в военной сфере, пишет Sohu.

Обозреватели китайского издания обращают внимание, что Вашингтон мечтает сохранить роль мирового гегемона, а угрозами своим планам считают Россию и КНР. В связи с этим внешнюю политику США строят на подавлении и сдерживании этих стран. Однако приводит это к тому, что Москва и Пекин в ответ укрепляют сотрудничество, в том числе в военной сфере. А это и является самым большим кошмаром для Соединенных Штатов.

Сообщение Пентагона об успешных испытаниях самого дорого в мире авианосца Gerald R. Ford в Китае назвали «странной сценой». В рамках проверки боеготовности судна американские военные устроили в Атлантическом океане взрыв по правому борту корабля. В пресс-релизе военного ведомства горделиво сообщалось, что ущерб авианосцу был не такой значительный, как ожидалось.

По мнению обозревателей Sohu, странность здесь заключается в том, что хвастливая новость была озвучена миру на фоне проходивших в то время совместных российско-китайских учений. Авторы напоминают: именно авианосцы Вашингтон считает гордостью и главным преимуществом своих ВМС.

«Испытания взрывами — отличный способ для США показать мускулы и заявить, что американский авианосец невозможно потопить. Похоже, США пытаются убедить мир в том, что им не страшно военное могущество России и Китая», — приводит перевод китайского издания «ПолитРоссия».

Авторы Sohu подчеркивают, что международное сообщество не подкупить хвастовством: армия США сильна, но этой силы не хватит, чтобы противостоять России и Китаю одновременно. Кроме того, Вашингтону стоит помнить, что РФ и КНР сейчас значительно опережают их в области гиперзвуковых разработок. Поэтому бравада по поводу неуязвимости авианосца Gerald R. Ford кажется смехотворной, говорится в статье.

Ранее другое китайское издание — South China Morning Post сообщало, что попытка США взорвать свой авианосец — это желание Пентагона послать сигнал КНР и России, якобы американские авианосцы обладают сверхустойчивостью, и они способны противостоять китайскому и российскому противокорабельному оружию.