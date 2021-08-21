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На зависть молоденьким: Долина в мини-шортах вызвала восхищение поклонников

  /   Обновлено: 21 августа 2021 01:01
Шоу-бизнес
На зависть молоденьким: Долина в мини-шортах вызвала восхищение поклонников
instagram.com  /  @larisa.dolina.official

Сочи, 21 августа. Певица Лариса Долина совместила работу и отдых во время поездки в Сочи на фестиваль «Новая волна». Оттуда звезда опубликовала фотографии в смелых нарядах.

Артистка, прилетев на юг, выложила фото на своей странице в Instagram из аэропорта. В поездку народная артистка РФ отправилась в легком нежно-сиреневом костюме. Долина позирует возле эскалатора в футболке с принтом и мини-шортах. Образ завершили лавандовые босоножки и сумочка в цвет.

В комментарии к фото певица посетовала, что «в Сочи погода резко испортилась». Звезду на курорте встретил ливень и сильное волнение на море.

«Еду на репетицию с балетом к завтрашнему концерту. Надеюсь все «па» вспомнить, а главное, не забыть их во время концерта. Очень волнуюсь», — сообщила она.

Поклонники и друзья певицы пришли в восторг от ее образа, ведь артистка выглядела свежей и помолодевшей.

«Просто девочка!» — написала в комментариях певица Анита Цой.

«Это вы? Не узнала, роскошно!!!» — добавила одна из поклонниц.

«Королева, не больше 40 по фото. Браво», — пишет фолловер.

«Лариса, ножки, конечно, у вас — в пору позавидовать молоденьким», — отметила подписчица.

Куда более пафосно появился на красной дорожке «Новой волны» коллега Долиной певец Филипп Киркоров. Поп-король российской сцены облачился в зеленую рубашку от Louis Vuitton и белые джинсы с потертостями на коленях. Но главной фишкой его образа стали две необычные сумки того же бренда: стоимость клатча в виде морковки Carrot Pouch составила почти 90 тыс. рублей. Куда дороже обошлась музыканту сумка в виде самолета — 2,8 млн рублей.

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сочи долина новая волна
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