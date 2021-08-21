Картаполов посоветовал НАТО не беспокоить «русского медведя»

Москва, 21 августа. Стратегические учения «Запад-2021» продемонстрируют НАТО бесполезность усиления сил в окрестностях Калининградской области. Об этом заявил замминистра обороны Андрей Картаполов.

Участниками тренировочных мероприятий станут около 200 тысяч военнослужащих РФ. Учения пройдут на территориях России и Белоруссии с применением 80 единиц авиатехники, 760 единиц боевой техники и 15 кораблей. Современное вооружение делает Балтийский флот самодостаточным и способным поражать цели на большом расстоянии.

«Они эти хотят нам сказать, что существует проекция военного блока для калиниградского анклава, чтобы мы это чувствовали и понимали. Мы готовы к этим намекам и ясно им это дали понять. Полагаю, что в ходе учений «Запад-2021» мы еще раз попытаемся нашим партнерам показать, что не нужно этого делать, не нужно беспокоить русского медведя», — заявил Картаполов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее стало известно, что замысел учений «Запад-2021» не предполагает конкретизации противника. Военные действия будут нести оборонительный характер и призваны сплотить силы органов военного управления ВС РФ и Белоруссии.