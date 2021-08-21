Новый фильм о Джеймсе Бонде «Не время умирать» выйдет на экраны 28 сентября

Лондон, 21 августа. Мировая премьера юбилейной ленты об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать» должна состояться 28 сентября. Об этом сообщили создатели «бондианы».

Премьера 25-го фильма несколько раз переносилась из-за пандемии коронавируса. Теперь картину представят на суд зрителей в конце сентября в лондонском королевском Альберт-холле.

Представлять киноленту о Джеймсе Бонде будет исполнитель главной роли Дэниэл Крейг. Вместе с ним по красной ковровой дорожке пройдут продюсеры «Не время убивать» Майкл Уилсон, Барбара Брокколи и режиссер Кэри Дзедзи Фукунага. Сюжет ленты повествует о жизни спецагента, спокойствие которой прерывается после появления старого друга Бонда из ЦРУ.

Еще один долгожданный фильм выйдет на экраны на один месяц раньше. Премьера «Дюны» режиссера Дени Вильнева состоится 16 сентября. Лента основана на романе Фрэнка Герберта. Ее покажут на Венецианском кинофестивале.