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Европейские ученые раскрыли причину быстрого таяния ледника в Антарктиде
Наука
Европейские ученые раскрыли причину быстрого таяния ледника в Антарктиде
wikipedia.org  /  NASA / Общественное достояние

Бремен, 21 августа. Один из крупнейших ледников Антарктиды тает с аномальной скоростью. Немецкие и британские геофизики выяснили причину этого явления.

Ледник Туэйтса оказывает большое влияние на увеличение уровня моря: его таяние дает четыре процента от общего значения. До сих пор причиной нагрева считалось близкое расположение айсберга к морскому дну, однако исследование раскрыло истинную причину его нагрева. Всему виной нахождение ледника в тектонической впадине, где земная кора очень тонкая, что обеспечивает поступление большого количества геотермального тепла.

Однако наличие долгосрочных рифтовых траншей под Западной Антарктидой наводит геофизиков на мысль, что поток в этом месте существует уже несколько миллионов лет, а скорость таяния определяется температурой в его основании. Для окончательного установления причины нагрева Туэйтса планируется бурение породы с замером точечных измерений потока тепла.

Тем временем самарские ученые нашли применение убивающей волжскую рыбу водоросли. Они открыли, что растение может стать хорошим удобрением и помочь народному хозяйству.

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