СКР возбудил дело в связи со стрельбой в Смоленской области

Ельня, 21 августа. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство в отношении жителя Ельня, который открыл стрельбу из ружья про своему соседу.

По версии следствия, вечером 20 августа между двумя мужчинами возникла ссора, после которой один из них взял в руки ружья и открыл огонь по оппоненту. После этого мужчина закрылся у себя дома и начал стрелять по ближайшим автомобилям.

Подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Мужчину доставили в дежурную часть, где он дает показания.