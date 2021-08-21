Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 01:56
01:33
Общество
Юрист Данилов рассказал о подводных камнях при оформлении кредитного договора
01:22
Технологии
Потенциально опасный астероид пройдет на минимальном расстоянии от Земли
01:20
Происшествия
Установлена личность открывшего стрельбу мужчины в Смоленской области
01:07
Политика
Китайцы выставили на посмешище хвастливые заявления США о «непотопляемом авианосце»
01:01
Шоу-бизнес
На зависть молоденьким: Долина в мини-шортах вызвала восхищение поклонников
00:54
Происшествия
СКР возбудил дело в связи со стрельбой в Смоленской области
00:54
Армия
Картаполов посоветовал НАТО не беспокоить «русского медведя»
00:52
Общество
Новый фильм о Джеймсе Бонде «Не время умирать» выйдет на экраны 28 сентября
00:50
Наука
Европейские ученые раскрыли причину быстрого таяния ледника в Антарктиде
00:46
Общество
Вирусолог Чумаков: болеющий гриппом может заразиться коронавирусом
Все новости

СКР возбудил дело в связи со стрельбой в Смоленской области

  /   Обновлено: 21 августа 2021 01:37
Происшествия
СКР возбудил дело в связи со стрельбой в Смоленской области
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Ельня, 21 августа. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство в отношении жителя Ельня, который открыл стрельбу из ружья про своему соседу.

По версии следствия, вечером 20 августа между двумя мужчинами возникла ссора, после которой один из них взял в руки ружья и открыл огонь по оппоненту. После этого мужчина закрылся у себя дома и начал стрелять по ближайшим автомобилям.

Подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Мужчину доставили в дежурную часть, где он дает показания.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / СКР возбудил дело в связи со стрельбой в Смоленской области
уголовное дело скр стрельба в ельне
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru