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Вирусолог Чумаков: болеющий гриппом может заразиться коронавирусом
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Вирусолог Чумаков: болеющий гриппом может заразиться коронавирусом
Общество
Вирусолог Чумаков: болеющий гриппом может заразиться коронавирусом
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Москва, 21 августа. Человек одновременно рискует заразиться гриппом и коронавирусом. Такое заявление сделал завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии, вирусолог Петр Чумаков.

Заражение сразу двумя болезнями маловероятно. Когда начинается одна инфекция, другая на ее фоне с трудом «прилипает». Это объясняется выработкой белков, защищающих клетки от инфицирования, пишет URA.RU.

«Другое дело, что при COVID-19 интерфероновая система подавляется, поэтому грипп может присоединиться к нему, но вряд ли COVID-19 присоединится к гриппу», — подчеркнул Чумаков.

Иммунолог Николай Крючков предупредил россиян о приближении мощной волны гриппа осенью. Он допустил, что заболеваний будет больше, чем в предыдущие сезоны. Чтобы избежать заражений, врач рекомендует сделать прививку.

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грипп болезнь коронавирус
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