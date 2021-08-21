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Роспотребнадзор предупредил о передаваемых через укусы комаров инфекциях

  /   Обновлено: 21 августа 2021 00:46
Общество
Роспотребнадзор предупредил о передаваемых через укусы комаров инфекциях
pixabay.com

Москва, 21 августа. Человек рискует подхватить ряд опасных инфекций, переносчиками которых выступают комары. Соответствующее заявление сделали в пресс-центре Роспотребнадзора.

Посредством комариного укуса можно заразиться туляремией, дирофилярией, японским энцефалитом, лихорадкой Западного Нила (ЛЗН), Батаи, Синдбис, Леса Семлики и другими. Все указанные инфекции являются свойственными для России, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Вместе с этим комары могут выступать переносчиками инфекций, которые не свойственны для России. Речь идет о малярии, лихорадке денге, Чикунгунья, желтой, Зика, долины Рифт и ряде энцефалитов.

Первый за последние четверть века случай заболевания лихорадкой Эбола был выявлен ранее в Кот-Д’Ивуаре. Ее диагностировали пациенту, прибывшему в город Абиджан и Гвинеи.

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