Роспотребнадзор предупредил о передаваемых через укусы комаров инфекциях

Москва, 21 августа. Человек рискует подхватить ряд опасных инфекций, переносчиками которых выступают комары. Соответствующее заявление сделали в пресс-центре Роспотребнадзора.

Посредством комариного укуса можно заразиться туляремией, дирофилярией, японским энцефалитом, лихорадкой Западного Нила (ЛЗН), Батаи, Синдбис, Леса Семлики и другими. Все указанные инфекции являются свойственными для России, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Вместе с этим комары могут выступать переносчиками инфекций, которые не свойственны для России. Речь идет о малярии, лихорадке денге, Чикунгунья, желтой, Зика, долины Рифт и ряде энцефалитов.

Первый за последние четверть века случай заболевания лихорадкой Эбола был выявлен ранее в Кот-Д’Ивуаре. Ее диагностировали пациенту, прибывшему в город Абиджан и Гвинеи.