Полиция назвала предварительную причину стрельбы в Ельне

Ельня, 21 августа. Предварительной причиной стрельбы в городе Ельня стала бытовая ссора. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

По версии следствия, после словесной перепалки во время застолья нетрезвый мужчина взял охотничье ружье и несколько раз выстрелил в своего собеседника. Потерпевший получил ранения в области живота и груди. Его экстренно госпитализировали.

Сотрудники правоохранительных органов провели задержание подозреваемого. Стрелок был доставлен в местную дежурную часть для допроса.