Гинцбург анонсировал клинические исследования назальной вакцины от COVID-19

Москва, 21 августа. Клинические исследования вакцины от коронавируса в назальной форме могут начаться в ближайшем будущем. Центр им. Гамалеи к этому готов.

О готовности Центра им. Гамалеи к клиническим испытаниям заявил его глава Александр Гинцбург. Назальная вакцина является вторым компонентом «Спутника V». Ее распыляют в нос специальным шприцом с насадкой.

«С назальной вакциной сейчас серьезный прогресс, доклиника вся сделана», — подчеркнул директор учреждения в беседе с ТАСС.

Гинцбург ранее назвал сроки формировании коллективного иммунитета к коронавирусу в России. Это может произойти, по его словам, до конца нынешнего года.