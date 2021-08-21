Стало известно о состоянии пострадавшего при стрельбе мужчины в Ельне

Ельня, 21 августа. Пострадавший при стрельбе в Ельне мужчина доставлен в Смоленскую область. Источник ФАН в правоохранительных органах сообщил, что местный житель жив.

Раненым мужчиной оказался житель Ельни 1961 года рождения. Он госпитализирован в хирургию. Медики оценивают состояние пострадавшего как стабильное, средней степени тяжести, передают источники Федерального агентства новостей.

Пьяный мужчина выстрелил в своего соседа из ружья. Дробь попала в брюшную полость, грудь и ногу. Позже злоумышленник начал палить по стоящим рядом с домом машинам. Прибывшие на место происшествия правоохранители пытались уговорить стрелка сдаться.

Стрелявшего мужчину удалось обезвредить. В задержании участвовали бойцы СОБР управления Росгвардии по Смоленской области. Злоумышленника доставили в дежурную часть для разбирательств.