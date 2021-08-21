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«Морковка» за $1,2 тыс. и самолет от Louis Vuitton: Киркоров затмил всех на «Новой волне»

  /   Обновлено: 21 августа 2021 00:21
Шоу-бизнес
«Морковка» за $1,2 тыс. и самолет от Louis Vuitton: Киркоров затмил всех на «Новой волне»
ТАСС  /  Прокофьев Вячеслав

Сочи, 21 августа. Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров вновь стал гвоздем программы музыкальной премии «Новая волна», блистая на красной дорожке дорогими аксессуарами.

Певец появился перед фотографами сразу с двумя сумками Louis Vuitton. Одна представляла из себя самолет, вторая — огромную морковь. На своей странице в Instagram эпатажный артист уточнил, что его самолет является «символом объединения стран и народов на главном фестивале».

«Прилетели и привезли много музыки — актуальной, модной, трогательной», — отметил Киркоров.

Для выхода на красную дорожку поп-король выбрал зеленую рубашку от Louis Vuitton и белые джинсы с потертостями на коленях. Образ завершали яркие оранжевые кроссовки и темные очки с зелеными дужками.

Его сумка в виде морковки Carrot Pouch стоит почти 90 тыс. рублей (порядка 2,1 тыс. долларов). Куда дороже обошелся музыканту самолет от известного французского бренда — 2,8 млн рублей. Поклонники пришли в восторг от образа Киркорова, оставив сотни комментариев под фотографиями.

«Как всегда наш — непревзойденный всегда, везде и во всем. Наш король. Браво, Филипп», — пишет одна из поклонниц.

«Филипп, шик, блеск, красота! Такие яркие образы!» — восторгается другая.

«Вы, Филипп, как всегда самый стильный, яркий и шикарный! Выглядите на все сто. Самый великолепный и обворожительный! Вы не перестаете удивлять!» — не скупится на комплименты фолловер.

На открытии вокального конкурса в Сочи выступили София Ротару, Филипп Киркоров, Николай Басков, Дима Билан, Zivert, Niletto. За победу будут бороться 11 исполнителей из девяти стран, призовой фонд конкурса составляет 7 млн рублей. Под российским флагом выступают три участника — MAX BOX, Севиль и группа GRINKEVICH.

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