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Захарова ответила «отрицателям реальности» на критику признания «Дождя» иноагентом
Политика
Захарова ответила «отрицателям реальности» на критику признания «Дождя» иноагентом
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 21 августа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание критиков на работу минюста США по признанию людей и компаний иноагентами.

В пятницу Минюст России принял решение включить телеканал «Дождь»1 в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на звучащую критику из-за данного решения.

«Для тех знатоков цивилизованной стороны планеты, которые принялись сейчас рассуждать о «беспрецедентности, зазеркальности и абсурдности» применения к «Дождю» и физлицам закона об иноагентстве, публикую скрины с сайта и ссылку самого сайта FARA — закона об иноагентах в США», — написала она, приложив несколько документов.

Дипломат напомнила, что этот закон в США был принят еще в 1938 году и до сих пор активно применяется. В списке есть как юридические, так и физические лица. В общей сложности около 500 позиций.

«Изучайте матчасть, а потом рассуждайте о «зазеркальности», — подчеркнула Захарова.

Также она опубликовала ссылку для «отрицателей реальности» на раздел сайта минюста США, в котором рассказывается, «что американская юридическая машина делает с теми, кто этот закон нарушает». На сайте, в частности, сообщается, что в 2021 году Имаад Шах Зубери, чье имя есть в списке иноагентов, был приговорен к 12 годам тюремного заключения по обвинению FARA и обязан выплатить 15,7 млн долларов реституции и уголовный штраф в размере 1,75 млн долларов. Мужчина признал себя виновным в уклонении от налогов и «незаконных пожертвованиях на избирательную кампанию на сумму почти 1 млн долларов, включая деньги от иностранных организаций».

«Или #ЭтоДругое?» — интересуется Захарова у критиков.

Ранее доцент РАНХиГС, политолог Сергей Карнаухов в беседе с ФАН прокомментировал изменение порядка отчетности для некоммерческих организаций, внесенных в реестр иноагентов. По мнению эксперта, в нынешних политических реалиях новая инициатива Минюста РФ позволит обеспечить детальный контроль за работой иноагентов, деятельность которых носит диверсионный характер и вредит российской государственности.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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