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Сенатор Васильев: санкции Европы не повлияли на отношения России и Германии
Политика
Сенатор Васильев: санкции Европы не повлияли на отношения России и Германии
Пресс-служба члена СФ Валерия Васильева

Москва, 21 августа. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели встречу в Москве. Итоги прокомментировал сенатор Валерий Васильев.

Переговоры Путина и Меркель включают практически все важные для обоих государств вопросы, связанные с политической стабильностью. Несмотря на санкции Европы, Россия и Германия продолжают поддерживать хорошие отношения, считает зампред Комитета СФ по экономической политике Валерий Васильев.

«Президент РФ Владимир Путин <...> не случайно отметил, что Германия для России является важнейшим европейским и мировым партнером как в политических вопросах, так и в торговых отношениях и последние 16 лет <...> были максимально удачными для российско-германского сотрудничества», — отмечает Васильев.

По словам сенатора, личное взаимопонимание между президентом России и канцлером Германии оказывает большое влияние на отношения между странами. Им практически всегда удается найти компромисс по разным политическим вопросам.

Ранее Владимир Путин указал на скорое завершение строительства «Северного потока — 2». По его словам, осталось проложить только 15 километров морской части.

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