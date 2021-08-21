Антонов заявил намерении США подорвать отношения с Россией

Москва, 21 августа. Санкции США против «Северного потока — 2» говорят о намерении Белого дома следовать курсу подрыва отношений с Россией. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Новые ограничительные меры, введенные администрацией президента США Джо Байдена против российско-немецкого газопровода, противоречат международному праву и принципу свободных рыночных отношений. Дипломат уверен, что действия Белого дома направлены на получение преимущества для американских поставщиков топлива.

«Вашингтон с самого начала стремился не допустить развития нормального энергосотрудничества России с Европой», — заявил Антонов в ходе общения с прессой.

Он отметил, что США не стремятся к выполнению достигнутых во время саммита в Женеве договоренностей. Санкции Вашингтона против «СП-2» надуманные и неконструктивные, а также угрожают глобальной стабильности.

Президент США Джо Байден ранее подписал указ о введении санкций в отношении российских компаний и судов. Все они участвуют в строительстве «Северного потока — 2».