Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 00:26
00:25
Происшествия
Стало известно состояние пострадавшего при стрельбе человека в Ельне
00:21
Шоу-бизнес
«Морковка» за $1,2 тыс. и самолет от Louis Vuitton: Киркоров затмил всех на «Новой волне»
00:19
Политика
Захарова ответила «отрицателям реальности» на критику признания «Дождя» иноагентом
00:09
Спорт
Сборная России по волейболу нанесла поражение француженкам в первом матче ЧМ
00:04
Политика
Сенатор Васильев: санкции Европы не повлияли на отношения России и Германии
00:03
Происшествия
Антонов заявил намерении США подорвать отношения с Россией
00:02
Общество
Бизнес-аналитик Ильичева назвала тенденции развития мессенджеров
23:48
Происшествия
Около 600 прихожан подмосковной мечети задержаны в Котельниках
23:47
Происшествия
Полиция задержала пьяного стрелка в смоленской Ельне
23:42
Происшествия
Сотрудники полиции подтвердили информацию о стрельбе в Ельне
Все новости

Антонов заявил намерении США подорвать отношения с Россией

  /   Обновлено: 21 августа 2021 00:03
Происшествия
Антонов заявил намерении США подорвать отношения с Россией
wikipedia.org  /  U.S. Mission Geneva

Москва, 21 августа. Санкции США против «Северного потока — 2» говорят о намерении Белого дома следовать курсу подрыва отношений с Россией. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Новые ограничительные меры, введенные администрацией президента США Джо Байдена против российско-немецкого газопровода, противоречат международному праву и принципу свободных рыночных отношений. Дипломат уверен, что действия Белого дома направлены на получение преимущества для американских поставщиков топлива.

«Вашингтон с самого начала стремился не допустить развития нормального энергосотрудничества России с Европой», — заявил Антонов в ходе общения с прессой.

Он отметил, что США не стремятся к выполнению достигнутых во время саммита в Женеве договоренностей. Санкции Вашингтона против «СП-2» надуманные и неконструктивные, а также угрожают глобальной стабильности.

Президент США Джо Байден ранее подписал указ о введении санкций в отношении российских компаний и судов. Все они участвуют в строительстве «Северного потока — 2».

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Антонов заявил намерении США подорвать отношения с Россией
санкции антонов байден Северный поток — 2
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru