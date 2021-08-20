Полиция задержала пьяного стрелка в смоленской Ельне

Ельня, 20 августа. Сотрудники правоохранительных органов Ельни задержали мужчину, устроившего стрельбу в Ельне. Местный житель выстрелил в соседа и припаркованные автомобили.

Задержание злоумышленника проводилось при участии полицейских и бойцов СОБРа управления Росгвардии по Смоленской области. В настоящее время стрелок доставлен в дежурную часть для дальнейшего разбирательства, уточнили в пресс-службе регионального УМВД России.

Сигналы о звуках выстрелов в жилом районе Ельни поступил вечером 20 августа. Местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз выстрелил в соседа, после чего продолжил палить по автомобилям. Затем стрелок заперся у себя в доме.