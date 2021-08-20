Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 00:26
00:25
Происшествия
Стало известно состояние пострадавшего при стрельбе человека в Ельне
00:21
Шоу-бизнес
«Морковка» за $1,2 тыс. и самолет от Louis Vuitton: Киркоров затмил всех на «Новой волне»
00:19
Политика
Захарова ответила «отрицателям реальности» на критику признания «Дождя» иноагентом
00:09
Спорт
Сборная России по волейболу нанесла поражение француженкам в первом матче ЧМ
00:04
Политика
Сенатор Васильев: санкции Европы не повлияли на отношения России и Германии
00:03
Происшествия
Антонов заявил намерении США подорвать отношения с Россией
00:02
Общество
Бизнес-аналитик Ильичева назвала тенденции развития мессенджеров
23:48
Происшествия
Около 600 прихожан подмосковной мечети задержаны в Котельниках
23:47
Происшествия
Полиция задержала пьяного стрелка в смоленской Ельне
23:42
Происшествия
Сотрудники полиции подтвердили информацию о стрельбе в Ельне
Все новости

Полиция задержала пьяного стрелка в смоленской Ельне

  /   Обновлено: 20 августа 2021 23:56
Происшествия
Полиция задержала пьяного стрелка в смоленской Ельне
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Ельня, 20 августа. Сотрудники правоохранительных органов Ельни задержали мужчину, устроившего стрельбу в Ельне. Местный житель выстрелил в соседа и припаркованные автомобили.

Задержание злоумышленника проводилось при участии полицейских и бойцов СОБРа управления Росгвардии по Смоленской области. В настоящее время стрелок доставлен в дежурную часть для дальнейшего разбирательства, уточнили в пресс-службе регионального УМВД России.

Сигналы о звуках выстрелов в жилом районе Ельни поступил вечером 20 августа. Местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз выстрелил в соседа, после чего продолжил палить по автомобилям. Затем стрелок заперся у себя в доме.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Полиция задержала пьяного стрелка в смоленской Ельне
стрельба смоленская область ельня
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru