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Сотрудники полиции подтвердили информацию о стрельбе в Ельне
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Сотрудники полиции подтвердили информацию о стрельбе в Ельне

  /   Обновлено: 20 августа 2021 23:42
Происшествия
Сотрудники полиции подтвердили информацию о стрельбе в Ельне
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Ельня, 20 августа. Правоохранители города Ельни подтвердили информацию о выстрелах со стороны нетрезвого местного жителя. Об этом сообщает источник ФАН.

На данный момент точной информации об инциденте полицейские предоставить не могут. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и медицинские работники. По данным источника, ситуация пока не урегулирована.

Пьяный мужчина открыл огонь по своему соседу и нанес ему огнестрельные ранения в области груди и живота. Пострадавший был экстренно госпитализирован. Полицейские настаивают на том, чтобы запершийся в доме стрелок сдался.

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стрельба источник правоохранительные органы
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