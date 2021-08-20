Пьяный житель Ельни выстрелил соседу в грудь и живот

Ельня, 20 августа. Нетрезвый мужчина тяжело ранил своего соседа из огнестрельного оружия в Смоленской области. Правоохранительные органы проводят операцию по задержанию стрелка.

Житель города Ельня по неизвестным причинам открыл огонь по знакомому мужчине, после чего начал расстреливать припаркованные автомобили. Пострадавшего госпитализировали с ранениями живота и груди.

Полицейские пытаются уговорить запершегося в доме стрелка сдаться. Другие подробности инцидента пока не известны.

Ранее стало известно, что стрелявший в Ельне мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. На месте инцидента работают медики и полиция.