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Пьяный житель Ельни выстрелил соседу в грудь и живот
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Пьяный житель Ельни выстрелил соседу в грудь и живот
Происшествия
Пьяный житель Ельни выстрелил соседу в грудь и живот
pxhere.com

Ельня, 20 августа. Нетрезвый мужчина тяжело ранил своего соседа из огнестрельного оружия в Смоленской области. Правоохранительные органы проводят операцию по задержанию стрелка.

Житель города Ельня по неизвестным причинам открыл огонь по знакомому мужчине, после чего начал расстреливать припаркованные автомобили. Пострадавшего госпитализировали с ранениями живота и груди.

Полицейские пытаются уговорить запершегося в доме стрелка сдаться. Другие подробности инцидента пока не известны.

Ранее стало известно, что стрелявший в Ельне мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. На месте инцидента работают медики и полиция.

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стрелок сосед смоленская область
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