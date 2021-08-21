Сборная России по волейболу нанесла поражение француженкам в первом матче ЧМ

Белград, 21 августа. Российские волейболистки одержали победу над французской сборной в первом матче группового этапа чемпионата мира со счетом 3-1.

Самым результативном игроком встречи стала представительница команды из России Ксения Смирнова. В ее активе 22 очка. В составе французской сборной наибольшей результативностью отметилась Люсиль Жикёйль (21).

Недавно в Медиагруппе «Патриот» обсудили спортивные проекты, который могут получить государственные гранты. Одним из основных направлений является волейбол.