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Сборная России по волейболу нанесла поражение француженкам в первом матче ЧМ
Спорт
Сборная России по волейболу нанесла поражение француженкам в первом матче ЧМ
pixabay.com  /  JeppeSmedNielsen

Белград, 21 августа. Российские волейболистки одержали победу над французской сборной в первом матче группового этапа чемпионата мира со счетом 3-1.

Самым результативном игроком встречи стала представительница команды из России Ксения Смирнова. В ее активе 22 очка. В составе французской сборной наибольшей результативностью отметилась Люсиль Жикёйль (21).

Недавно в Медиагруппе «Патриот» обсудили спортивные проекты, который могут получить государственные гранты. Одним из основных направлений является волейбол.

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волейбол сборная россии чемпионат мира
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